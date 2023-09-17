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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حياة كريمة: الصعيد شهد طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي |فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

تحدّثت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة عن الخدمات التعليمية التي تقدّمها مبادرة حياة كريمة بقرى محافظة بني سويف، قائلة إن الصعيد بصفة عامة شهد طفرة كبيرة في ملف التعليم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن محافظة بني سويف كان لها نصيب جيد من هذا التطوير بإنشاء الجامعة الأهلية والعديد من المدارس.

وأضافت “الشرقاوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تدخلت بشكل كبير في إنشاء عدد من المدارس في مركزي ببا وناصر، بجانب رفع الكفاءة والتطوير الشامل للمدارس الأخرى، بالإضافة إلى تطوير المعامل المدرسية.

وتابعت مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة أن التعليم التكنولوجي سيكون له نصيب في مدارس هذه القرى، بجانب تدريب الطلاب على التعامل مع المنصات الرقمية تزامنًا مع اتجاه الدولة في رقمنة التعليم وإدخال النظم الحديثة فيه.
 

حياة كريمة الصعيد بني سويف السيسي توك شو صدى البلد

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