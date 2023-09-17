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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منسق حياة كريمة في بني سويف: المشروعات المنفذة تشمل 66 قرية

حياة كريمة
حياة كريمة

‏قال الدكتور محمد جبر، منسق حياة كريمة في محافظة بني سويف، إنه كان في غاية السعادة أثناء تواجده في اللوحة الفنية الشعبية التي كانت موجودة في محافظة بني سويف بالأمس، مؤكدا أن أهالي محافظة بني سويف كانوا متواجدون من جميع المراكز والقرى لكي يقولوا للرئيس السيسي شكرا على مبادرة حياة كريمة وعلى كل التدخلات الاجتماعية والإنسانية التي تمت خلال السنوات الماضية.

 

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل  66 قرية من إجمالي 225 قرية، مضيفا: مثلما قال الرئيس السيسي في انطلاق المبادرة عام 2021 أن المبادرة هدفها التنمية الشاملة للمواطن المصري.

 

وأضاف: نحن نتحدث عن مجمع خدمات يشمل مركز تكنولوجي وهناك الكثير من المكاتب، مكتب التموين ومكتب بريد ومكتب السجل المدني وشهر عقاري وتضامن، ومقر للوحدة المحلية، ومقر للمجلس المحلي، وهناك أيضا مجمع زراعي يوجد به وحدة بيطرية وجمعية زراعية، بالإضافة إلى النقاط الخدمية مثل نقطة الإسعاف ونقطة المطافئ.

حياة كريمة محافظة بني سويف الدكتور محمد جبر الاعلامي عمرو خليل مصر الرئيس السيسي

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