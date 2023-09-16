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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نيرة نبيل: تكلفة مشروعات حياة كريمة ببني سويف تجاوزت 12 مليار جنيه

حياة كريمة
حياة كريمة

وجهت الدكتورة نيرة نبيل، مدير تخطيط حياة كريمة بمحافظة بني سويف، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارته التاريخية لمحافظة بني سويف، والدعم الذي حظت به.

 

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "بني سويف كانت محافظة منسية، قبل دخولها مبادرة حياة كريمة".


ولفتت إلى أن مبادرة تطوير قرى الريف المصري هدية من الرئيس السيسي، مردفة: "المبادرة دخلت مركزي ببا وناصر، وتعمل على أكثر من قطاع، قطاع الصحة، ومشروعات الاتصالات وتوسعات الشبكات، وتطوير شبكات الكهرباء الجهد المتوسط والمنخفض، ولدينا مجمع مدارس، ومشروعات الصرف الصحي، وتوصيل مياه الشرب للمنازل، ومشروعات الشباب والرياضة، والمجمع الخدمي".


ونوه بأن الصرف الصحي كان مشكلة تعاني منها معظم قرى بني سويف، كما أن المجمع الخدمي يوفر المجهود على الأهالي بالقرى.


ولفتت إلى أن تكلفة مشروعات حياة كريمة كانت 12 مليار جنيه قبل الحرب الروسية، لكنها تجاوزت الرقم بكثير، مشيرة إلى أن مشروعات الصرف الصحي أكثر مشروعات مكلفة.

حياة كريمة الدكتورة نيرة نبيل للرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الإعلامي محمد الباز

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