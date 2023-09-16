أحمد سعيد: حياة كريمة وفرت كل ما يحتاجه المواطنون من خدمات

قال المهندس أحمد سعيد مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني، أن مركزين "ببا وناصر" بمحافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأوضح أحمد سعيد، خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن نسبة فى قرى مركزى ببا وناصر تتجاوز الـ 97 % ،وان مبادرة حياة كريمة أدخلت كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنون، من خلال إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية.

القرى المدرجة

وتابع مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني: أن القرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى لـ حياة كريمة تشهد إدخال كافة الشبكات، من صرف صحى، ومياة، وكهرباء،ونقاط الاطفاء والإسعاف والشرطة.

وأكد المهندس أحمد سعيد مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني، أن بعض المنشآت نسبة الانجاز وصلت لـ 100%، مشيرا إلى أن المبادرة أدخلت مبادرات أخرى معنية بذوي الهمم.