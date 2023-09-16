مسئول: أهالي قرية سدس الأمراء يعيشون حياة كريمة بجد

تحدث المهندس أحمد سعيد، مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني، عن مشروعات حياة كريمة بمحافظة بنى سويف الت افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعضا منها اليوم.

وأوضح أحمد سعيد، خلال حواره مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن الرئيس افتتح اليوم قرية سدس الأمراء ببني سويف، وهى قرية من 14 قرية نموذجية، تشمل كافة الخدمات الحكومية التى يحتاجها المواطنين.

قرية سدس الأمراء

وأكد أحمد سعيد، أنه تفقد اليوم كافة المشروعات التي أنشأت في قرية سدس الأمراء، لافتا إلى أن نسبة الفقر كانت أكثر من 70% قبل دخول مشروعات حياة كريمة، معقبا: بعد تطوير القرية، الناس عايشة حياة كريمة بجد.

وأوضح مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني، أن الريف المصري كان مهملا تماما قبل عهد الرئيس السيسي، والذي وجه بتطوير الريف المصري ككل.