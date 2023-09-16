استقبل الرئيس بمنزله.. مواطن بقرية سدس الأمراء: اللي اتعمل حاجة فوق الخيال

كشف عادل فكري المواطن الذي استقبل الرئيس السيسي في منزله بمحافظة بني سويف، تفاصيل وكواليس اللقاء بالرئيس السيسي.

قال عادل فكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أنا سعيد بلقاء الرئيس السيسي".

أضاف عادل فكري:" وجهت الشكر للرئيس السيسي على المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في قرية سدس الأمراء ببني سويف وقريتنا أصبحت مدينة وشهدت نقلة حضارية كبيرة ".

تابع عادل فكري:" ربنا يحمي الرئيس السيسي"، مضيفا:" القرية بها 6 مدارس وتم إنشاء مجمع لخدمة المواطنين ومركز تكنولوجي كما تم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ورفع كفاءة شبكات المياه كما تم إنشاء شبكة صرف صحي ".

وأكمل عادل فكري:" ما نشهده من تطوير وإنجاز داخل قريتنا فوق الوصف والخيال ".