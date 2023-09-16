أحزاب تثمن قرارات الرئيس السيسي بشأن حزم الحماية الاجتماعية.. ويؤكدون: أثلجت صدور الملايين وتخفف معاناة المواطن المصري

حزب التجمع: قرارات السيسي جاءت لتخفيف معاناة المواطن المصري

حزب الجيل: قرارات الرئيس جاءت لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المصريين

قيادي بـ"مصر أكتوبر": توجيهات السيسى بزيادة المعاشات والأجور أثلجت صدور الملايين

التيار الإصلاحي الحر يشيد بقرارات الرئيس بشأن حزمة العلاوات والإعفاءات الضريبية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بثمان قرارات.

وجاءت القرارات كما يلي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .



ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.



ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.



رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .



خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .



سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .



سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .



ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وثمن أحزاب هذه القرارات السابق عرضها، موضحين أنها تعكس الجانب الإنساني لدى السيد الرئيس وإحساسه الدائم بمعاناة المواطن وسعيه الحثيث نحو مصلحة المصريين.

وفي هذا الاطار أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت في توقيت مناسب تمامًا لتخفيف معاناة المواطن المصري من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، و التي انعكست على مستوى معيشته.

وأضاف رئيس حزب التجمع : ما يحسب للرئيس السيسي انه يقف على حقيقة احتياحات المصريين، ويتخذ القرارات الحاسمة في الأوقات المناسبة ، و بما يتفق مع القدرات المتاحة للدولة في مثل تلك الظروف الصعبة.

ودعا رئيس حزب التجمع إلى ضرورة إسراع الحكومة بتنفيذ قرارات الرئيس كما هي دون إفراغها من مضمونها.

أشاد حزب "الجيل" الديمقراطي بالقرارات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بها الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري، لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية، الناجمة عن الأزمة العالمية، وذلك خلال زيارته التاريخية لمحافظة بني سويف اليوم.

وثمن الحزب، في بيان له، القرارات الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه بدلاً من 300، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500، ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه، وذلك لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأثنى حزب الجيل الديمقراطي على قرارات الرئيس السيسي والخاصة بصغار المزارعين والفلاحين بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم من الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن الرئيس السيسي لأول مرة فى التاريخ شمل الصحفيين برعايته، وتحدث عن ضرورة تطبيق الزيادة فى بدل المراجع لهم فورا لافتا أنها إقرار لأول مرة بذلك وبشرعيتها فى الموازنة العامة للدولة

وأكد حزب الجيل، أن قرارات الرئيس السيسي، تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما أنها تساعد جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والخاصة بتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، تؤكد مما لا شك فيه، إدراك الدولة المصرية لحجم الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وهو الأمر الذي يدفع القيادة السياسية باستمرار، إلى إصدار قرارات تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المصريين.

وأضاف رئيس حرب الجيل، أن الدولة المصرية، تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين، بل إن الحكومة تسعى جاهدة، إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطنين.

وأكد رئيس حزب الجيل أهمية تلك المراجعات التي يقوم بها الرئيس مع معاونيه ومستشاريه في الحكومة ومؤسسات الدولة وإصدار القرارات المناسبة التي تعين المواطنين على مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وأشار إلى أن هذه المراجعات وما يسفر عنها من قرارات ترفع المعاناة عن المواطنين وتصب في صالح الاستقرار الذي ننشده جميعاً ورفع حالة الرضا الشعبي داخل مصرنا الغالية.

كما أكد الشهابي، أن المواطن المصري، كان وما زال وسيظل البطل الحقيقي في معركة الإصلاح الاقتصادي، نظرا لتحمله تبعات برنامج الإصلاح منذ تحرير سعر الصرف في عام 2016، مشددا في الوقت ذاته على أن المواطن المصري، مستعد لتحمل المزيد في سبيل إعلاء مصلحة الوطن.

أكد المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة اليوم خلال افتتاحات مشروعات بني سويف، تؤكد جدية الدولة فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف "حلمي"، فى تصريحات له اليوم، أن زيادة الحد الادني للأجور ليصل إلي 4000 جنيه، وزيادة المعاشات إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، تعزز من التخفيف عن كاهل ملايين الأسر وتمنحها قوة لمواجهة غلاء الأسعار الذي نتج عن ارتفاع الأسعار العالمية.

وأشار الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالأسكندرية، فى تصريحاته إلي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أثلجت صدور ملايين الأسر، شملت العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، حتى أنها لم تغفل الفلاح عماد الاقتصاد الوطني حيث وجه سيادته البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.

واشاد التيار الإصلاحي الحر بحزمة القرارات التي أعلنها اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت العديد من العلاوات الاستثنائية والاعفاءات الضريبية.



ويؤكد التيار على أن مثل تلك القرارات تعكس الجانب الإنساني لدى السيد الرئيس وإحساسه الدائم بمعاناة المواطن وسعيه الحثيث نحو مصلحة المصريين.



ويضيف التيار بأن شمول تلك القرارات لعدة فئات سواء العاملين بالدولة أو من خارجها وكذلك أصحاب المعاشات يؤكد أن القيادة السياسية تحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كافة المصريين دون تمييز.



ويثمن التيار تلك القرارات التي تصب في مصلحة المواطن وتدعم نحو عدالة اجتماعية وحياة كريمة لكافة المصريين.

ورحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح عددا من المشروعات بمحافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الحزب أن جملة القرارات التي شملت العاملين بالدولة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المنح والعلاوات، تستهدف مساندة ودعم المواطنين في مواجهة أعباء الحياة.

وأضاف الحزب، أن هذه القرارات تشير إلى حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، والسعي دوما من أجل تحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على الجميع.

وقرر حماة الوطن في وقت سابق بإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة لم يأت من فراغ، وإنما يقينا من الحزب وقياداته بأنه الأنسب لاستكمال المسيرة ومواصلة جهود التنمية التي تشمل كل القطاعات وفي كل ربوع الجمهورية.

وتوجه الحزب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الصادقة والمخلصة في دعم جهود التنمية وتوفير مستوى معيشة لائق لكل المصريين، ويدعو الجميع للوقوف خلف الرئيس في الاستحقاق الدستوري المرتقب، بالنزول والمشاركة حرصا على استكمال مسيرة التنمية والبناء.