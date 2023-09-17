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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الكشف الطبي على 3148 مواطنا.. قافلة الأزهر تنهي أعمالها في شمال سيناء

قافلة جامعة الأزهر
قافلة جامعة الأزهر تنهي أعمالها بمحافظة شمال سيناء

أنهت قافلة جامعة الأزهر الشاملة إلى محافظة شمال سيناء أعمالها التي استمرت يومين بتوقيع الكشف الطبي على 3148 حالة من مواطني محافظة شمال سيناء، صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع بالجامعة.

قافلة جامعة الأزهر تنهي أعمالها بمحافظة شمال سيناء

وأوضح صديق أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الدكتور أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، حريصة كل الحرص على الاضطلاع بدورها المجتمعي جنبًا إلى جنب مع الجانب التعليمي، لافتا إلى أن جامعة الأزهر الشريف تضع نصب عينيها دائما دعم جهود الدولة المصرية نحو البناء والتنمية المستدامة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر أن هذه الجهود تصب في مصلحة تنفيذ خطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر  2030م.

وأشار صديق إلى أن أطباء القافلة الطبية قاموا بتوقيع الكشف الطبي على   3148 حالة تضمنت إجراء عدد 440 كشفًا طبيًّا في مجال الباطنة والجهاز الهضمي، و  125كشفًا طبيًّا في مجال المسالك البولية، و125 كشفًا طبيًّا في تخصص الجراحة العامة والعمليات الجراحية الصغري، إضافة إلى توقيع  475 كشفًا طبيًّا في تخصص العظام، أما في مجال الأطفال فتم توقيع  347 كشفًا طبيًّا، بجانب إجراء  370كشفًا طبيًّا في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، أما في تخصص الأوعية الدموية فتم توقيع الكشف الطبي على  75 حالة، إضافة إلى توقيع  270كشفا في تخصص الأمراض الجلدية والتناسلية، إضافة إلى 192 كشفا في تخصص التوليد وأمراض النساء، و 45 نفسية وعصبية، أما في مجال القلب فقد تم توقيع الكشف الطبي على  26 حالة مرضية، أما في تخصص طب وجراحة العيون فتم توقيع الكشف الطبي على  391 حالة مرضية، إضافة إلى ذلك تم إجراء  267 تحليلا لبعض الحالات المرضية، وتم صرف الأدوية اللازمة بالمجان.

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كما أشار نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قامت بعقد اختبارات محو الأمية،  حيث عقد امتحانات واستكتاب وشهادات ١٣٩ بجانب ذلك تم إلقاء عدة  ندوات  (٧) ندوات توعوية للمواطنين في محافظة شمال سيناء الحبيبة، بجانب ذلك تم توزيع بعض المستلزمات الطبية وبعض الأدوية بمقر القافلة، وتم ايضًا توزيع المساعدات والمواد الغذائية؛ حيث تم توزيع مساعدات تضمنت  ١٠٠٠ كرتونة غذائية ، و ١٧٥٠ شنطة مدارس للأطفال الأيتام بالمعاهد الأزهرية، وتوزيع ١٦٥٠ شنطة ملابس للأسرة، بجانب توزيع  ٦٠٠ لعبة أطفال، لافتا إلى أن التوزيع كان على مدار أيام القافلة بمراكز وقرى الشيخ زويد والعريش ورفح إضافة إلى  (أبو طويلة - العكور - الجورة - الخروبة - قبر عمير - الشلاق - الظهير - أبو العراق -البرث- صلاح الدين - المهدية - نجع شبانة).

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