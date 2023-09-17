التنمية المحلية: إنشاء مدفن صحي في مدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجديدة، ومنها أعمال التطوير الشاملة للسوق القديم بشرم الشيخ، والذى يعد إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بشرم الشيخ وعامل جذب للسائحين من مختلف جنسيات العالم، مشيراً إلى تنفيذ مشروعات التجميل والتطوير الجارية على أرض المحافظة استعداداً لإقامة بعض الفعاليات المهمة خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع متابعة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة بالمحافظة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، حيث يبلغ إجمالي حجم الإستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 146 مليون جنيه، ويتم حالياً إنشاء مدفن صحي بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة نويبع بتكلفة 3,75 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 35 مليون جنيه ، والمدفن الصحي الآمن بمدينة الطور بتكلفة 35 مليون جنيه ومحطة الفرز الأولي بمدينة الطور بتكلفة 3,75 مليون جنيه، إضافة الى تسليم محطة الفرز الأولي للمخلفات الصلبة بمدينة (رأس سدر) ، والانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة (أبورديس) بتكلفة إجمالية للمحطتين 7,5 مليون جنيه.

وأكد محافظ جنوب سيناء حرص المحافظة على تقديم خدمات نظافة متميزة تتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تطبيق منظومة وإدارة متكاملة للمخلفات ومستدامة ومنتظمة على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط بشرم الشيخ لا تقل عن المدن العالمية في هذا المجال.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء جهود المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بسهولة ويسر والاستفادة من التحول الرقمى في جميع المدن والمراكز وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطنين .

واختتم اللواء هشام آمنة الاجتماع مع محافظ جنوب سيناء بإستعراض موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التى بدأت فى جميع المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده وزراعته في المحافظة بالفعل ضمن خطة العام الأول من المبادرة من جميع الجهات المشاركة حوالى 140 ألف شجرة.