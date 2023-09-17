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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيف الأعباء على المواطنين.. التموين تكشف مفاجآت معرض «أهلا مدارس»

معرض أهلا مدارس
معرض "أهلا مدارس"

أكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بـوزارة التموين والتجارة، أن هناك رقابة على المجمعات الاستهلاكية بشكل يومي، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، ومع قرب المولد النبوي الشريف، يتم التأكد من جودة "حلوى المولد" المقدمة للمواطنين.

وقال أبو الفضل، خلال لقاء له ببرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، بإقامة المعارض التي تخفف من الأعباء على المواطنين، وكان من بينها معرض "أهلا مدارس".

وأضاف دير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلا مدارس الرئيسي يضم 178 جناح أدوات ومستلزمات مدرسية، و30 جناحا للملابس الجاهزة، و20 جناحا للمواد الغذائية، وجناحا للمرأة.

تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشار أحمد أبو الفضل إلى أن هناك عيادات طبية للكشف مجانا على الطلاب، وخدمات من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين.
 

وزارة التموين المجمعات الإستهلاكية الرئيس السيسي معرض أهلا مدارس مستلزمات مدرسية

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