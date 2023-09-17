91 مليار جنيه.. قرار هام من وزارة التموين بشأن رغيف الخبز

شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، على ضرورة الاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق، ووجه بضرورة تشكيل ‏لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية او المخابز.

وطالب على المصيلحي مديري مديريات التموين بالمحافظات، بـ ضرورة تحريك هذه اللجان وتغير أعضاءها من مكان ‏لآخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة.

وشدد المصلحي ، على مديري ‏المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين والثالثة يتم الغلق لكل ‏من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج، مشيرا إلى إن الدولة تدفع 127 مليار ‏سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليار جنيه للخبز فقط.

وأكد أحمد كمال ، أن الدكتور علي المصيلحي ‏‏- وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على مديريات التموين بالمرور ‏الدائم من خلال اللجان المُشكلة على المخابز عبر المخطط الموضوع يوميًا مع ‏التشديد على رئيس اللجنة لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم من الدولة ‏للمواطن والتي تتحمله الدولة تكلفة إنتاج تقدر ب 90 قرشًا للرغيف الواحد.

وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال ، أن الدكتور علي المصيلحي قد شدد على ‏ضرورة تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والابيض بالمديرية سواء كانت ‏مضارب او فراكات او مخازن او خطوط انتاج وضرورة كتابه السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضًا.

استبدال الخبز المدعم بتوزيع الدقيق

وفي سياق متصل، كشف إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، حقيقة استبدال الخبز المدعم بتوزيع الدقيق على المواطنين.

وقال إبراهيم عشماوي في تصريحات تلفزيونية، إن هناك قرارا وزاريا من 2018 بتخيير المواطن بالحصول على 150 رغيف شهريا او 10 كيلو من الدقيق".

وأضاف إبراهيم عشماوي: "هناك اختلاف في الاختيارات واختيارات أهل الريف تختلف عن الحضر والكثير من أهل الريف يفضلون خبز العيش في منازلهم ".

وتابع إبراهيم عشماوي: "لا صحة لتحويل الخبز المدعم إلى دقيق، وكل ما يثار في هذا الشان عار تماما من الصحة".

واكمل إبراهيم عشماوي: "منظومة رغيف الخبز كما هي بوزن 90 جرام و5 أرغفة للمواطن يوميا وهذا الامر لا نقاش فيه.