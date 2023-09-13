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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تبكير صرفها.. مواعيد مرتبات شهر سبتمبر 2023 للعاملين في الدولة

صدى البلد

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر سبتمبر من يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري على مدار 5 أيام.

ثم تستأنف الحكومة استكمال عمليات صرف المرتبات من يوم الأحد 24 حتى 27 سبتمبر الجاري.

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 صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وكانت وزارة المالية قد بكرت عمليات صرف المرتبات بما يراعي الأولويات والاحتياجات الخاصة بالموظفين والفئات الأولى بالرعاية و تقليل الأعباء عنهم .


وتجري عمليات صرف المرتبات بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري حيث تم تحويل المرتبات شهريا للبنوك العاملة داخل السوق المصرية عبر كروت الائتمان ATM الخاصة بكل موظف.
 

وتأتي عمليات صرف المرتبات عبر كروت الائتمان لمنع الزحام على فروع البنوك و مقرات الجهات الحكومية تعزيزا لتنفيذ الشمول المالي.

صرف مرتبات شهر سبتمبر وزارة المالية صرف المرتبات مرتبات العاملين في الدولة رواتب العاملين الموظفين

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