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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13-9-2023

صدى البلد

وصل سعر الدولار الاربعاء 13-9-2023، استقراره مقابل الجنيه المصري، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وقدم بنك أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر للدولار مسجلا 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار في البنوك اليوم الاربعاء 13-9-2023، ضمن نشرته الخدمية.

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أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

سعر شراء الدولار 30.88 حنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار في كريدي أجريكول 

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم 

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار في بنك البركة

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار في بنك بلوم 

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار في ميد بنك

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار الان في مصر

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 

سعر شراء الدولار 30.75 جنيه

سعر بيع الدولار 30.85 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

سعر شراء الدولار 30.75 جنيه

سعر بيع الدولار 30.85 جنيه

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار في  بنك الاسكندرية

سعر شراء الدولار 30.85 جنيه

سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر شراء الدولار 30.75 جنيه

سعر بيع الدولار 30.85 جنيه

وعالميا، ارتفع الدولار  معوضا انخفاض أمس حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها غدا الأربعاء في شكل مؤشر أسعار المستهلكين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.15٪ إلى 104.73

في حين أن القراءة القوية من غير المرجح أن تؤثر على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند إعلان سياسته الأسبوع المقبل، إلا أنها قد تزيد التوقعات لمزيد من رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات التالية.

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