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أسامة ربيع: مرشدو الهيئة كان لهم دور كبير في تاريخ قناة السويس

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المرشدين في الهيئة كان لهم دور كبير في تاريخ قناة السويس، بداية من تأميم قناة السويس حتى الآن، وتحملوا مسئولية كبيرة في الحفاظ على الهيئة.

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن المرشدين المصريين ضربوا المثل في التضحيات، مؤكدا أنهم كانوا يتولون مسئولية إدارة السفن ، واستمرار العمل في هيئة قناة السويس، بعد قرار التأميم.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس تحقق إيرادات ضخم، إضافة إلى مرور عدد من السفن العملاقة والذي قدر بـ 26 ألف سفينة خلال العام الماضي.

القناة الأولى في العالم في مرور السفن

وأضاف رئيس الهيئة ، أن قناة السويس الجديدة كان لها دور هام لمضاعفة عدد السفن، ومضاعفة الإيرادات الدولارية، حتى أن قناة السويس أصبحت القناة الأولى في العالم في مرور السفن وتقديم التسهيلات والخدمات للعابرين. 

الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس المرشدين المصريين السفن تأميم قناة السويس

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