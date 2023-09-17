محمد محمود عبد العزيز يحتفل بـ عيد ميلاد زوجته

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا تجمعه مع زوجته، أثناء احتفاله بعيد ميلادها .



وكتب محمد محمود عبد العزيز، مُعلقًا : "جوايا ليكي كلام كتير مش عارف أقول ايه ولا ايه".

ويذكر أن الفنان محمد محمود عبد العزيز، شارك في مسلسل"حضرة العمدة"، والذي عرض الموسم الرمضاني 2023.

وتدور أحداث المسلسل، حول حياة الدكتورة صفية الفارس، التي تعمل أستاذة بالجامعة الأمريكية، ولكنها تصبح في منصب العمدة، في مفاجآة تترتب عليها أزمات، لتجد نفسها محاصرة بكثير من المشكلات، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

وشارك في المسلسل، كلًا من: روبي، أحمد رزق، محمد محمود عبد العزيز، سميحة أيوب، محمود عبد المغني، بسمة، إدوارد، إخراج عادل أديب، وتأليف ابراهيم عيسى.

وأيضًا شارك الفنان محمد عبد العزيز، في مسلسل "البيت بيتي"، والذي عرض على منصة شاهد الإلكترونية في 26 مايو 2022.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار من الكوميديا والرعب، حيث يجبر بينو والذي يجسد دوره مصطفى خاطر للعودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.

وشارك في بطولة مسلسل"البيت بيتي"، كلًا من: كريم محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، سامي مغاوري، مصطفى خاطر، نشوى علي، إخراج خالد مرعي، و تأليف كريم سامي.