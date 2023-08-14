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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقته الخاصة.. كريم محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

صدى البلد

شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفل بعيد ميلاد شقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز، بطريقة كوميدية لاقت تفاعلاً من الجمهور. 

يذكر أن أخر أعمال كريم محمود عبد العزيز ، فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقى، وحاتم صلاح، ومحمود السيسى، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنان كريم محمود عبد العزيز الفنان محمد محمود عبد العزيز فيلم “بيت الروبي” كريم محمود عبد العزيز

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