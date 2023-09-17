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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، اول الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 19754 نقطة.

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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة والأسهم تربح 11 مليار جنيه بجلسة نهاية الأسبوع

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 23837 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 8271 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 3874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 5712 نقطة.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية

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