ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة والأسهم تربح 11 مليار جنيه بجلسة نهاية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 19540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 23530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8180 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5649 نقطة.