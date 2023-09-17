تدريب المراجعين الخارجيين بسيناء التابع لضمان الجودة

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء ، تدريب المراجعين الخارجيين التابع للهيئة القومية لضمان جودة ، تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

أفادت الدكتورة أزهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة بأن هذا التدريب يقام لأول مرة بشمال سيناء، وذلك بعد موافقة الهيئة علي إرسال نخبة من أفضل المدرسين لديها إلى محافظة شمال سيناء لعقد هذا التدريب.

25 متدربا:

حيث يستفيد من التدريب 25 متدربا وذلك وفقاً لمعايير هيئة الجودة لتنمية مهارات المراجعين الخارجيين، ويتضمن البرنامج التدريبي من أربع دورات متتالية ويقام في الفترة من 16 إلي 28 سبتمبر من الساعة 9ص إلي الساعه 4م، بمدرسه العريش الفندقية.، ويقوم بالتدريب د. محمد الجوهري.



