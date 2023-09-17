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رئيس التحرير
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أخصائية تغذية: كورس الأناسيليوم يساهم في تفتيت الخلايا الدهنية ويعطي الإحساس بالشبع

ندى محمود اخصائية
ندى محمود اخصائية التغذية العلاجية

أكدت ندى محمود اخصائية التغذية العلاجية أن خمول الغدة الدرقية، له تأثير سلبي خاصة في معدلات الحرق، مما له تأثير في زيادة الوزن.

 

وقالت ندى محمود، خلال لقاء لها لبرنامج "مطبخ البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم "سارة سمير"، أن "المخللات" تساهم في احتباس السوائل في الجسم، مؤكدا أن "كورس الأناسيليوم" يساهم في الإحساس بالشبع، وزيادة معدلات الحرق.

 

 ألياف طبيعية

وتابعت اخصائية التغذية العلاجية، أن كورس الأناسيليوم يساهم في تفتيت الخلايا الدهنية، مؤكدة أن “كورس الأناسيليوم عبارة عن ألياف طبيعية تعطي إحساسا بالشبع، وله تأثير فعال في إنقاص الوزن”. 

ندى محمود الغدة الدرقية زيادة الوزن احتباس السوائل كورس الأناسيليوم

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