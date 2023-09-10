عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ندى محمود: كورس الأناسيليوم ينقص الوزن بمعدل 3 لـ5 كيلو بالأسبوع الواحد

فقدان الوزن
فقدان الوزن

أكدت ندى محمود، أخصائية  التغذية العلاجية، أن كورس “وان دايت - الأناسيليوم”، له نتائج فعالة في إنقاص الوزن، مشيرة إلى أنه مصرح من وزارة الصحة المصرية، وآمن تماما وليس له أضرار على الصحة لأن مكوناته طبيعية.

وقالت ندى محمود، خلال لقاء لها في برنامج “مطبخ البلد” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الشيف سارة سمير، أن كورس الأناسيليوم له قدرة كبيرة على إنقاص الوزن، ويعطي نتائج فعالة، في إنقاص الوزن بمعدل من 3 إلى 5 كيلو في الأسبوع الواحد.

 

 ثبات في الوزن

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس “الأناسيليوم”، يعالج السمنة بشكل فعال وبأعشاب طبيعية بعيدا عن مخاطر العمليات الجراحية، وله قدرة أيضا على إعطاء ثبات في الوزن. 

 

التغذية العلاجية كورس “وان دايت - الأناسيليوم وزارة الصحة المصرية انقاص الوزن الشيف “سارة سمير”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

كهربا يزيد أوجاع الزمالك.. لوائح فيفا تصدم الفارس الأبيض بخطوتين

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

ترشيحاتنا

بعد إهانة المتقدمين.. قرار بوقف إصدار فيزا تركيا في قطاع غزة

أردوغان يعلن عن ممر تجاري كبير يربط تركيا مع العراق والسعودية

فرنسا جاهزة .. ماكرون ينتظر قرار سلطات المغرب للمساعدة بعد الزلزال

391 ألفًا و564 خدمة|خالد عبدالغفار يعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة»

وسط اهتمام عالمي.. الكشف عن موعد توقيع الفرنسي موديست للأهلي

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة لافتة.. نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلاد زوجها.. شاهد

بعائد 19,5%.. بنكا الأهلي ومصر يقدمان مفاجأة سارة للمواطنين

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

فيديو

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ