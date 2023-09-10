ندى محمود: كورس الأناسيليوم ينقص الوزن بمعدل 3 لـ5 كيلو بالأسبوع الواحد

أكدت ندى محمود، أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس “وان دايت - الأناسيليوم”، له نتائج فعالة في إنقاص الوزن، مشيرة إلى أنه مصرح من وزارة الصحة المصرية، وآمن تماما وليس له أضرار على الصحة لأن مكوناته طبيعية.

وقالت ندى محمود، خلال لقاء لها في برنامج “مطبخ البلد” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الشيف سارة سمير، أن كورس الأناسيليوم له قدرة كبيرة على إنقاص الوزن، ويعطي نتائج فعالة، في إنقاص الوزن بمعدل من 3 إلى 5 كيلو في الأسبوع الواحد.

ثبات في الوزن

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس “الأناسيليوم”، يعالج السمنة بشكل فعال وبأعشاب طبيعية بعيدا عن مخاطر العمليات الجراحية، وله قدرة أيضا على إعطاء ثبات في الوزن.