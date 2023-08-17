نتيجة فعالة لإنقاص الوزن .. خبيرة تغذية توضح أهمية كورس الأناسيليوم

أكدت الدكتورة ندى محمود، أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس «الأناسيليوم» مكوناته طبيعية ويساعد في حرق الدهون ويعطي الشعور بالشبع ونتيجته فعالة وآمنة.



وقالت ندى محمود، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه يفضل إنقاص الوزن قبل ممارسة الرياضة حتى لا يتعرض المريض إلى مشاكل صحية خاصة المفاصل.

يعطي الشعور بالشبع

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية، أنه لابد من عمل سيطرة جادة ليكون هناك نتيجة في الحرق، تناول الماء مع الكورس"الأناسيليوم" له فوائد مهمة جدا خاصة ان الكورس بديل لعمليات التكميم ويعطي الشعور بالشبع.