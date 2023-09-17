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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيريرا يجتمع مع مديري الكرة في أندية الدوري الممتاز.. شاهد

بيريرا
بيريرا

عقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية ، اجتماعا صباح اليوم مع مديري الكرة والاداريين بأندية الدوري الممتاز في اطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق غدا الإثنين .
 

بيريرا

شهد الاجتماع بين بيريرا ومديري الكرة والإداريين في أندية الدوري الممتاز التأكيد علي الاحترام المتبادل بين لجنة الحكام وجميع الأندية.

بيريرا

وأكد بيريرا ضرورة التعاون لخروج الموسم الجديد بصورة جيدة مع تطبيق اللوائح علي الجميع .

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مؤتمر صحفي للبرتغالي بيريرا

ويعقد اليوم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا للحديث عن أزمة تصنيف الحكام والتحديات التي تواجه  قضاة الملاعب فى الدوري الجديد.

بيريرا
بيريرا الدوري الممتاز رئيس لجنة الحكام أندية الدوري لجنة الحكام تصنيف الحكام

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