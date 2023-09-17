عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال رائف: حديث السيسي للمواطن المصري يبني جسور الثقة دائمًا بين القيادة والشعب|فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد أن الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وخلال جهود الدولة نحو التنمية والاستمرار في المشروعات التنموية الضخمة.

 حديث الرئيس السيسي للمواطن المصري يجعل المواطن في قلب الحدث

وأضاف جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تضع الجانب الإنساني ومراعاة الظرف الاستثنائي للأسر المصرية نصب عينيها، مؤكداً أن حديث الرئيس السيسي للمواطن المصري يبني جسور الثقة دائمًا بين القيادة والشعب.

وأوضح الكاتب الصحفي أن حديث الرئيس السيسي للمواطن المصري يجعل المواطن في قلب الحدث، حيث يدرك الواقع وحجم وقدر التحديات التي تواجه الدولة، ويؤدي إلى  ثقة متبادلة بين القيادة السياسية والشعب تساعد الدولة في تخطي التحديات. 

 

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الظروف الاقتصادية التحديات المشروعات التنموية الضخمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس ..وزارة المالية تعلن تفاصيل تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

ترشيحاتنا

قادرة أن تكون محافظات إنتاجية.. جميل عفيفي: الصعيد يمتلك خبرات وكفاءات وثروات طبيعية|فيديو

لرعاية النابغين .. إنشاء مدرسة العباقرة لتضم أوائل “STEM”

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

نهاية الماركسية.. تعرف على أبرز أعمال شوقي جلال الفكرية ومترجماته

اعتراف أمريكي مقلق بشأن اندلاع حرب شاملة ضد روسيا

عقدة الأب.. نجمات عانين من قسوة والدهن| أنغام وإلهام شاهين الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الخلاف بين تامر حسني ومحمد حماقي

كارثة جديدة تهدد ليبيا.. تحرك عاجل من الصحة ودرنة تواجه خطرا جديدا

محمود حجازي يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ