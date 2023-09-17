جمال رائف: حديث السيسي للمواطن المصري يبني جسور الثقة دائمًا بين القيادة والشعب|فيديو

قال الكاتب الصحفي جمال رائف إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد أن الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وخلال جهود الدولة نحو التنمية والاستمرار في المشروعات التنموية الضخمة.

حديث الرئيس السيسي للمواطن المصري يجعل المواطن في قلب الحدث

وأضاف جمال رائف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تضع الجانب الإنساني ومراعاة الظرف الاستثنائي للأسر المصرية نصب عينيها، مؤكداً أن حديث الرئيس السيسي للمواطن المصري يبني جسور الثقة دائمًا بين القيادة والشعب.

وأوضح الكاتب الصحفي أن حديث الرئيس السيسي للمواطن المصري يجعل المواطن في قلب الحدث، حيث يدرك الواقع وحجم وقدر التحديات التي تواجه الدولة، ويؤدي إلى ثقة متبادلة بين القيادة السياسية والشعب تساعد الدولة في تخطي التحديات.