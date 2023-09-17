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رئيس التحرير
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كاتب صحفي: الرئيس يشعر بمعاناة المواطن ويختار التوقيت المناسب للتدخل.. فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد أحمد رفعت الكاتب الصحفي، أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطن المصري، ولكنه يختار التوقيت المناسب للتدخل، مضيفاً أن الرئيس السيسي يرجع كل ما تم في مصر من تنمية إلى المواطن المصري.

 

 الرئيس السيسي وصف سلوك المواطن المصري بالتضحيات و الصبر

وأضاف أحمد رفعت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي وصف سلوك المواطن المصري بالتضحيات والصبر، ودعم الدولة المصرية، مؤكداً أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف، تعد الزيادة الثانية للأحد الأدنى للأجور هذا العام.

 


وأشار الكاتب الصحفي إلى، أن جميع المواطنين المصريين مستفيدون من قرارات الرئيس السيسي بالأمس، لافتاً إلى أن قرارات الرئيس السيسي أتت لتعويض المواطنين عن الأزمة الاقتصادية في الأسواق، و ذلك لتخفيف الأحمال وليس نهايتها.

 

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