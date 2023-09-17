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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعرف بلدك.. شباب كفر الشيخ يشاركون في الرحلات الصيفية بالغردقة| صور

اعرف بلدك .. رحلة
اعرف بلدك .. رحلة إلى الغردقة

شارك شباب محافظة كفر الشيخ، الرحلة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى مدينة الغردقة، ضمن مبادرة "اعرف بلدك" للمرحلة العمرية من 18-40 سنة بمشاركة 50 مشاركاً برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أهمية تنظيم تلك الرحلات السياحية التثقيفية التي تهدف إلى تنمية المعارف والمعلومات لدى أبنائنا عن الآثار المصرية والمزارات السياحية، وإمدادهم بمعلومات تاريخية عن بعض الأماكن الأثرية وترسيخ مفهوم المواطنة، والاعتزاز بتاريخ وحضارة مصر.

وأوضح محروس، أن المدينة الشبابية بالغردقة استقبلت الفوج السابع المشارك به محافظتي كفر الشيخ البحيرة، وتضمن البرنامج زيارة عدد من الأماكن السياحية بمدينة الغردقة، والممشى السياحي ومعهد الأحياء المائية ودخول الشواطئ بالإضافة لتنفيذ أنشطة فنية ورياضية وبرامج توعوية للمشاركين، يشارك شباب كفر الشيخ رحلات وزارة الشباب والرياضة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزي حسيب مدير إدارة المشروعات وباسم سعيد مسئول الرحلات بالمديرية.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي اعرف بلدك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المدينة الشبابية بالغردقة المزارات السياحية

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