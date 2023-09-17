عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم أصل نهاية الطريق.. تعليق مثير من كولر بعد خسارة السوبر الأفريقي

صدى البلد

يرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لم يصل لنهاية الطريق مع القلعة الحمراء، في مسيرته التدريبية.

وتوج كولر، مع الأهلي بـ 5 بطولات في أول موسم له في تدريب الفريق، ولكنه خسر لقب السوبر الإفريقي الأسبوع الماضي على يد اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال كولر في تصريحات عبر موقع “ترانسفير ماركت”: “تدريب الأهلي؟ يجب أن تكون قادرًا على التكيف كمدرب، على سبيل المثال، كان علينا أن نطلب بعض الأجهزة من أوروبا، وانتهى بنا الأمر بالانتظار لمدة تسعة أشهر حتى تصل إلينا”.

وتابع كولر: “بسبب درجات الحرارة المرتفعة، من المستحيل التدريب أثناء النهار، فهناك أيام تزيد فيها درجة الحرارة عن 40 درجة في الظل، لذا عادةً ما نتدرب بعد غروب الشمس، ومن الطبيعي ألا تذهب إلى السرير قبل الساعة الثانية أو الثالثة صباحًا بسبب الاستعدادات والمتابعة”.

كولر يكشف موقف في كأس العالم للأندية

وأضاف: “خلال شهر رمضان، تأقلمنا مع التزامات اللاعبين الدينية، وتدربنا في وقت لاحق من المساء، ما زلت أتذكر مباراة في كأس العالم للأندية، بعد نهاية الشوط الأول، كنت أتساءل أين اللاعبين البدلاء، حيث لم يكن هناك أحد يقوم بالإحماء خلف المرمى، ثم أبلغني أحد المشرفين أن اللاعبين في غرفة خلع الملابس ويصلون، هذا طبيعي هنا”.

وواصل: “الجماهير تحب النادي أكثر من أي شيء آخر، وهم متحمسون دائمًا، لقد اضطررنا عدة مرات لإيقاف السيارة في وسط شارع مزدحم حتى يتمكن السائقين من التقاط صورة معي”.

وأكمل: “المشجعون يطلبون الكثير من الفريق، التعادل يساوي الهزيمة، والجماهير لديها مبدأ الأهلي يفوز في كل مباراة، وليس هناك ما يمكن مناقشته في هذا الأمر”.

واختتم:"أعتقد أن العمل في نادٍ مثل هذا له جاذبية خاصة، وأعتقد أننا لم نصل إلى نهاية الطريق بعد".

كولر مارسيل كولر الأهلى اتحاد العاصمة الجزائري لقب السوبر الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن مفاجأة سارة عن طقس الساعات المقبلة بكافة المحافظات

التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

مفاجأة في شقة المغتربات.. اعترافات عنتيل المقطم: صورت 30 بنت بكاميرات سرية

تشيلسي يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

بورصة المحافظات | أسعار مرسيدس وتوسان و سبورتاج بالإسماعلية | صور

رضا حجازي يستمع لآراء الطلاب حول المنظومة التعليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة لافتة

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

داخل البحر.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

فيديو

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ