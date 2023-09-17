لم أصل نهاية الطريق.. تعليق مثير من كولر بعد خسارة السوبر الأفريقي

يرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه لم يصل لنهاية الطريق مع القلعة الحمراء، في مسيرته التدريبية.

وتوج كولر، مع الأهلي بـ 5 بطولات في أول موسم له في تدريب الفريق، ولكنه خسر لقب السوبر الإفريقي الأسبوع الماضي على يد اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال كولر في تصريحات عبر موقع “ترانسفير ماركت”: “تدريب الأهلي؟ يجب أن تكون قادرًا على التكيف كمدرب، على سبيل المثال، كان علينا أن نطلب بعض الأجهزة من أوروبا، وانتهى بنا الأمر بالانتظار لمدة تسعة أشهر حتى تصل إلينا”.

وتابع كولر: “بسبب درجات الحرارة المرتفعة، من المستحيل التدريب أثناء النهار، فهناك أيام تزيد فيها درجة الحرارة عن 40 درجة في الظل، لذا عادةً ما نتدرب بعد غروب الشمس، ومن الطبيعي ألا تذهب إلى السرير قبل الساعة الثانية أو الثالثة صباحًا بسبب الاستعدادات والمتابعة”.

كولر يكشف موقف في كأس العالم للأندية

وأضاف: “خلال شهر رمضان، تأقلمنا مع التزامات اللاعبين الدينية، وتدربنا في وقت لاحق من المساء، ما زلت أتذكر مباراة في كأس العالم للأندية، بعد نهاية الشوط الأول، كنت أتساءل أين اللاعبين البدلاء، حيث لم يكن هناك أحد يقوم بالإحماء خلف المرمى، ثم أبلغني أحد المشرفين أن اللاعبين في غرفة خلع الملابس ويصلون، هذا طبيعي هنا”.

وواصل: “الجماهير تحب النادي أكثر من أي شيء آخر، وهم متحمسون دائمًا، لقد اضطررنا عدة مرات لإيقاف السيارة في وسط شارع مزدحم حتى يتمكن السائقين من التقاط صورة معي”.

وأكمل: “المشجعون يطلبون الكثير من الفريق، التعادل يساوي الهزيمة، والجماهير لديها مبدأ الأهلي يفوز في كل مباراة، وليس هناك ما يمكن مناقشته في هذا الأمر”.

واختتم:"أعتقد أن العمل في نادٍ مثل هذا له جاذبية خاصة، وأعتقد أننا لم نصل إلى نهاية الطريق بعد".