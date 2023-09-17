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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أعمال سحر.. حكاية دكتور جامعي ومخرج سينمائي متهمان بخطف فتاة

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة "مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر و مخرج تلفزيوني لاتهامهم بخطف فتاة بسبب أعمال سحر بمدينة نصر ثان ، لجلسة دور شهر أكتوبر المقبل.
 

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صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وأوضح، أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهما في تاريخ سابق على ٢٠٢٢/٦/١ بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة خطفا بالاشتراك مع أخر مجهول المجني عليها "ه.ع.ا"بالتحايل الواقع عليها بأن قام المتهم الثاني بإيهامها بوجود سحر لوقوع الطلاق فيما بينها وبين المتهم الأول وأنه على تواصل مع ساحر سوداني، الجنسية بإمكانه إزالة السحر فتواصلت معه فطلب منها الحضور الى محل عمله ، وقد أقترنت تلك الجناية بمواقعه المجني عليها بالتحريض الواقع من كلاً من المتهمين بالاشتراك مع اخر مجهول قام بانتحال صفة الساحر وطلب منها خلع كامل ملابسها وأخذ فى تهديدها بالثعابين وقام بمواقعتها. 
 

أعمال السحر

 

وكشف أمر الإحالة،  أنهما هددا المجني عليها بنشر المقاطع المصورة لمواقعتها حال عدم مغادرتها البلاد ورد المبالغ التي تحصلت عليها من عملها معهم ، كما توصلا الى الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره اربعمائة وخمسون الف جنيه بإيهامها بوجود سحر لوقوع الطلاق فيما بينها وبين المتهم الأول وطلبهم لذلك المبلغ مقابل فك ذلك السحر وتوصلا إلى الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 450 ألف جنيه بإيهامها بوجود سحر لوقوع الطلاق فيما بينها وبين المتهم الأول وطلبهم لمبلغ مقابل فك السحر واخترقا تطبيق الواتس اب الخاص بالمجني عليها.

مدينة نصر أكتوبر المقبل اعمال سحر التجمع الخامس المستشار حسن فريد تطبيق الواتس اب جنايات القاهرة

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