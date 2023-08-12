دجل وشعوذة داخل مسجد بالقاهرة.. التحقيق مع شخص بتهمة أعمال السحر

باشرت جهات التحقيق، تحقيقاتها في واقعة قيام شخص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد في منطقة الخليفة بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق، بسرعة إجراء التحريات التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقة قيامه بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد في منطقة الخليفة بالقاهرة من عدمه.

أعمال السحر والشعوذة

وكانت، كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

رقية شرعية لإحدى السيدات

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وأقر بقيامه بالرقية الشرعية لإحدى السيدات بناءً على طلبها دون مقابل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.