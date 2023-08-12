عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دجل وشعوذة داخل مسجد بالقاهرة.. التحقيق مع شخص بتهمة أعمال السحر

صدى البلد

باشرت جهات التحقيق، تحقيقاتها في واقعة قيام شخص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد في منطقة الخليفة بالقاهرة.

أسرة المتهم بضرب فتاة المرج تعرض الصلح.. والمجني عليها ترد

مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

وكلفت جهات التحقيق، بسرعة إجراء التحريات التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقة قيامه بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد في منطقة الخليفة بالقاهرة من عدمه.

أعمال السحر والشعوذة

وكانت، كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

رقية شرعية لإحدى السيدات

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وأقر بقيامه بالرقية الشرعية لإحدى السيدات بناءً على طلبها دون مقابل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أعمال السحر والشعوذة أعمال السحر السحر والشعوذة منطقة الخليفة ممارسة أعمال السحر والشعوذة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليست للجميع.. من يحق لهم صرف العلاوات الخمس في القضية الجديدة للمعاشات؟

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

ما معنى عقوق الأباء للأبناء؟.. علي جمعة يحذر الوالدين من 8 أفعال

صاحبي بيحب مراتي.. اعترافات مثيرة لـ قاتل منجد المعادي

كلاكيت تانى مرة.. سمية الخشاب تسخر من طليقها بسبب كليبه الجديد

170 جنيها في 48 ساعة| ننشر أسباب ارتفاع أسعار الذهب

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

موضوعات متعلقة

تعيين خالد صلاح مساعدا للرئيس التنفيذي لشؤون المحتوى الرقمي بالشركة المتحدة

صور فاضحة.. اعترافات صاحب محل استغل حداثة سن الضحية للاعتداء عليه

اعترافات فتاة حلوان صاحبة الفيديوهات المثيرة: بعت لحبيبي صور لجسمي وبدأ يهدد بفضحي

أسرة المتهم بضرب فتاة المرج تعرض الصلح.. والمجني عليها ترد

نزل يشرب ميه والعربية اختفت.. حكاية لص سرق سيارة ربع نقل بالمرج

سرق سيارة وجعلها مخزنا للهيروين.. سقوط عاطل في قبضة الأمن بالمعادي

سرقت الذهب وهربت.. قرار من النيابة بشأن خادمة قصر النيل

ننتظر الضحية أثناء انشغالها.. اعترافات المتهمين بتكوين تشكيل عصابي في المطرية

ترشيحاتنا

إفساد صفقات الأهلي.. فرج عامر يعلق على ضم بيراميدز لـ بوبو

الصحة :الكشف وكافة فحوصات مبادرة «صحة الأم والجنين» مجانية

بسبب تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الداخلية الإماراتية

جمال شعبان يعدد أسباب واحتمالات إغماء الشيخ ماهر المعيقلي| تفاصيل

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

قارئة تستغيث بـ«صدى البلد» للبحث عن أسرة طفلة تم العثور عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع مليون جنيه.. شاب يهدي الشبكة لأمه بدلا من العروس| ما القصة ؟

بفستان مكشوف.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها من حفلها بالساحل الشمالي

طريقة عمل صوص الجبنة| أحلى من المطاعم

حوت توت عنخ آمون.. قصة اكتشاف مثير لعلماء مصريين في مياه الفيوم

فيديو

هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ