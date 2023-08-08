أسرة المتهم بضرب وسحل فتاة المرج تعرض الصلح.. والمجني عليها ترد| تفاصيل مثيرة

قالت والدة فتاة المرج التي تعرضت للضرب والسحل على يد شاب، إن أسرة المتهم عرضوا علينا الصلح بعد الواقعة.

وأكدت والدة “مروة” فتاة المرج، أنها لن تقبل الصلح بعدما تعرضت نجلتها للضرب والسحل؛ مما استدعى حصولها على 27 غرزة نتيجة إصابتها في وجهها.

وكانت جهات التحقيق، قد استمعت إلى أقوال والدة المتهم بضرب وتقطيع وجه فتاة المرج بواسطة قطعة سيراميك.

وقالت الأم، إنها أثناء جلوسها في شقتها سمعت صوت ابنها يتشاجر، وبعدما ذهبت إلى مكان الواقعة، وجدت فتاة صغيرة بها قطع جرحي في الوجه.

واعترفت الأم، بان نجلها هو من قام بضرب الفتاة، وتوجيه الشتائم لها، بعد أن اعتدى عليها بقطعة سيراميك.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه في أثناء مرور الطفلة “مروة” في أحد شوارع منطقة عزبة النخل في المرج، تصادف مرورها مع شاب، وأثناء ذلك قام بمعاكستها، وعندما نهرته؛ ضربها "بقطعة سيراميك في وجهها".

وأكدت، الطفلة مروة، امام جهات التحقيق ان المتهم تعدى عليها بالضرب بقطعة سيراميك ما اسفر عن اصابتها بقطع في الوجه.