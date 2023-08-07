مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

أصبحت جريمة التحرش، مشكلة اجتماعية خطيرة تواجه المجتمع، وآخرها ما حدث في المرج، وتعد هذه الجريمة تعديًا وانتهاكًا لحرية الضحية وكل شخص يتعرض لذلك، ومساحته الخاصة الآمنة.

وقي التقرير التالي نرصد نص العقوبة المقررة، في حق المتهم بضرب وتشويه وجه فتاة المرج، وهل يتم وضع المتهم داخل مصلحة الأحداث لكونه بالغ من العمر 16 عاماً، حيث يقول محمود السمري، محامي بالنقض:" ان المتهم سوف يواجهه عده اتهامات اهمهما الضرب المفضي الى عاهه مستديمه اذا كان الجرح اسفر عن عاهه ضراء الجرح القطعى فى الوجه خاصه انها انثى واغلى مايميز الانسان هو وجهه وايضاً جريمه التحرش ومحاوله انتهاك مساحتها الخاصه بالاكراه.

فتاة المرج

وعن العقوبة المقررة، تنص المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس،

واوضح، ان قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري، ولكن التعديلات الأخيرة التى ادخلها المشرع غلظت العقوبات ، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد عن 200 ألف جنيه مصري.

وعن إيداع المتهم دور رعاية مصلحة الأحداث، اوضحت المادة ١١٢، إذا ارتكب الطفل الذى بلغ ١٥ عاما جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وتسقط عقوبة الاعدام، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور.

وينص القانون على انه يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقاً لأحكام هذا القانون.

وكشفت التحقيقات الأولية، انه اثناء مرور الطفلة مروة في أحد شوارع منطقة عزبة النخل، تصادف مرورها مع شاب واثناء ذلك قام بمعاكستها، وعندما نهرته ضربها "بقطعة سيراميك في وجهها".

واكدت، الطفلة مروة، امام جهات التحقيق ان المتهم تعدى عليها بالضرب بقطعة سيراميك مما اسفر عن اصابتها بقطع في الوجه.

واعترفت، والدة المتهم امام جهات التحقيق،انها سمعت صوت ابنها يعلوا في الشارع واثناء ذلك فوجئت بقيامة بضرب الطفلة، حاولت ان تحجز بينهما ولكن فشلت وقمت بضرب الطفلة عدة ركلات عشان تسيب ابني".

وكشف رجال أمن القاهرة حقيقة تعرض إحدى الفتيات للضرب بالمرج ، حيث تبين تعدي شاب عليها بالضرب بعد معاكستها، تم ضبطه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2023 حضرت لقسم شرطة المرج ربة منزل وبصحبتها ابنتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" مقيمتان بدائرة القسم وقررت بحدوث مشادة كلامية بين ابنتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما حال معاتبة ابنتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدى عليها مُحدثاً إصابتها ، تم ضبط المشكو فى حقهما.

وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.