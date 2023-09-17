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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة عميد شرطة إثر أزمة قلبية فاجأته بمكتبه بمديرية أمن بني سويف

شريف دويدار
شريف دويدار

 

توفي العميد شريف دويدار، مدير إدارة التحقيقات بمديرية أمن بني سويف، ظهر اليوم الاحد، اثر اصابته بسكتة قلبية مفاجئة، اثناء تواجده بمكتبة لاداء عمله بديوان المديرية، بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل.

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وجرى نقله الى المستشفى في محاولة لإسعافه، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين وفاته قبل وصوله للمستشفى، حيث وصل جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي تبين ان سبب الوفاة يرجع لإصابته بسكتة قلبية مفاجئة، وجار اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وإستصدار تصريح الدفن، بناءا على تقرير مفتش الصحة المختص.

ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العميد شريف دويدار، مدير إدارة التحقيقات بمديرية أمن بني سويف، على حساباتهم الشخصية والصفحات الكبرى، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يرزق أهله وأصدقائه وكل محبيه الصبر على فراقه.

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