بالأسماء.. إصابة 20 شخصا في انقلاب ميكروباص على صحراوي بني مزار بالمنيا

أصيب 20 شخصا في إنقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي أمام مركز بني مزار شمال المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي لمركز بني مزار ووقوع مصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 21 شخص ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم وهم شاذلي. م. ع 21 سنة وعلي. غ. ا 26 سنة وحسن. ع.. ن32 سنة ورجب. ا. م 24 سنة.

كما أصيب محمد. ي. ب 34 سنة والسيد. ع. ح 28 سنة ومحمد. ف. م 36 سنة واحمد. م. ع 14 سنة وعادل. ف. ع 35 سنة وأحمد. ف. ع 53 سنة وأحمد. ع. ع 17 سنة.

وأصيب مؤمن. ع. أ 20 سنة ورمضان. م. ع 22 سنة ويحيى. خ. م 19 سنة وكيلاني. خ. ك 29 سنة وبدوي. ع. ع 26 سنة واحمد. م. ا 21 سنة وياسر. م. ا 24 سنة وإسلام. ح. ع 22 سنة وأحمد. ع. ع 26 سنة.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي.