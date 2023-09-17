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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي.. ندوة توعوية لوحدة تكافؤ الفرص بالمنيا

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتفعيل الدور التوعوي للأسر المصرية وعقد الندوات التثقيفية لتناول مختلف الموضوعات والقضايا الهامة الهادفة لرفع الوعي لدى المواطنين، حيث نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة ندوة توعوية للتعريف "بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي والإرشاد الأسرى " بقاعة حسن حميدة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع الأزهر الشريف "القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية منطقة وعظ المنيا"، وفرع المجلس القومي للمرأة.

 

 

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حضر فعاليات الندوة فاطمة الزهراء على مدير إدارة الأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من أعضاء منطقة وعظ المنيا، وأساتذة من كليتي الآداب والتربية بجامعة المنيا، وأعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.

 

من جانبها، أشارت فاطمة الزهراء على، أن الندوة تستهدف الأسرة المصرية والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، لافتة إلي أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يعد أحد مكونات استراتيجية مصر 2030، باعتبار أن الأسرة هي نواة المجتمع ومصدر نمائه.

 

وتناولت الندوة الدور الذي تقوم به الدولة والكيانات الشريكة في رفع الوعي لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكل القطاعات، بالإضافة إلي عدة محاور جاء من أهمها دور المرأة فى الإسلام، والمغالاة فى المهور، وانتشار ظاهرة الطلاق، والمودة والرحمة بين الزوجين، والعنف الأسري وتأثيره على سلوكيات الأطفال، كما تم التعريف بدور المجلس القومى للمرأة، والخط الساخن للمجلس 15115 ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وعن جلسات الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة.

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