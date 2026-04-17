مناقشة ديوان "الوحوش دخلت البيت" لكريم عبد السلام بالمركز الدولي للكتاب

شهد المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، ندوة نقدية لمناقشة ديوان "الوحوش دخلت البيت" للشاعر كريم عبد السلام، وذلك بمشاركة نخبة من النقاد والأدباء، وسط حضور جماهيري لافت.

أدار الندوة الناقد الدكتور رضا عطية، الذي استهل اللقاء بتقديم قراءة عامة في تجربة الشاعر، مؤكدًا أن كريم عبد السلام يُعد أحد أبرز أصوات جيل التسعينيات الشعري، مشيرًا إلى أن تجربته اتسمت بمحاولات مستمرة لتجديد أدواته الفنية والبحث عن مسارات تعبيرية مغايرة داخل القصيدة.

وتناول الناقد عمر شهريار خلال مداخلته البُعد السينمائي في بعض نصوص الديوان، لافتًا إلى أن قصائد مثل "الزار" تكشف عن قدرة الشاعر على توظيف تقنيات السرد البصري، وبناء مشاهد شعرية تتسم بالحركة والتكثيف، بما يقرب النص من لغة السينما ويمنحه طابعًا مشهديًا واضحًا.

من جانبه، ركز الدكتور عبد الكريم الحجراوي على حضور الموروث الشعبي داخل الديوان، موضحًا أن الشاعر يستلهم عناصر من الثقافة الشعبية، ويوظفها بشكل فني يعيد إنتاجها داخل سياق معاصر، بما يعزز من ثراء النصوص ويمنحها أبعادًا دلالية متعددة.

أما الدكتور سمير مندي، فقد قدم قراءة في موقع الشاعر ضمن خريطة جيل التسعينيات، مشيرًا إلى أن عبد السلام يبتعد عن التعبير المباشر عن الذات، مفضلًا تقديمها عبر شخصيات وصور شعرية متعددة، وهو ما يضفي على نصوصه طابعًا دراميًا ويمنحها مساحة أوسع للتأويل.

وشهدت الندوة حضورًا نوعيًا لعدد من المثقفين والكتاب، من بينهم الكاتب الصحفي أكرم القفاص، والكاتب ماهر حسن، والكاتب السعيد شحاتة، والكاتب الدكتور أحمد إبراهيم الشريف، إلى جانب الشاعرين طارق هاشم وأحمد الجعفري.

وتأتي هذه الندوة في إطار الأنشطة الثقافية التي ينظمها المركز الدولي للكتاب، والتي تستهدف دعم الحركة الأدبية وإتاحة مساحات للحوار النقدي حول الإصدارات الشعرية المعاصرة.