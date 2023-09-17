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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشكر الرئيس السيسي على زيارة المحافظة

صدى البلد

أعرب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارته المحافظة أمس  وافتتاحه عددا من المشروعات التنموية والخدمية في العديد من القطاعات والمرافق الخدمية.
وأكد المحافظ - في بيان اليوم تقديره لاختيار الرئيس السيسي لبني سويف لتكون محط الأنظار ومحور اهتمام وتركيز كافة محافظات مصر، حيث كانت بني سويف بشرة خير وأمل لشعب مصر عامة ولبني سويف خاصة، والتي أعلن من أرضها عن حزمة من القرارات الاستثنائية لصالح المواطن المصري، والتي تضمنت العديد من العلاوات الاستثنائية والإعفاءات الضريبية وغيرها من القرارات، التي تجسد إدراكه التام وشعوره وانحيازه الواضح للمواطنين وحرصه على التيسيرعليهم في ظل الأزمات العالمية والتحديات التي يشهدها العالم.


وأثنى المحافظ على حفاوة الاستقبال والسعادة الغامرة ، التي قابل بها المواطنون بها الرئيس السيسي، والتي تجسد بشكل كبير مدى التلاحم والحب بين المواطنين وقائدهم وهو ما ظهر في مشاهد عفوية خلال لقائه بإحدى الأسر أو حواره مع الشباب والمواطنين، بشكل يجدد الأمل في النفوس ،ويعزز الإرادة في مواصلة المسيرة رغم كل التحديات والظروف الاقتصادية والتحديات العالمية.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد نشر أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشوراُ توجه خلاله بالشكر لأهالي محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.. معبراً عن سعادته واعتزازه بما شهده من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين، وموجها تحية خالصة لشعب مصر العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات ، واختتمها "شكرا لكم من كل قلبي.. ودائما وأبدا تحيا مصر".
في سياق متصل ، أعرب رئيس جامعة بني سويف والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية الدكتور منصور حسن عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاحه جامعة بني سويف الأهلية والتي تقع على مساحة 40 فداناً ، كهدية لأبنائه الطلاب والتي بلغت تكلفتها 3,7 مليار جنيه ضمن 16 جامعة تم إنشاؤها، بعد توجيهاته بتجهيزها وفق مواصفات الجامعات الذكية والتخصصات العلمية الحديثة للجامعة والتي تواكب احتياجات سوق العمل.


وأكد حسن - في تصريح اليوم  أن افتتاح الجامعة الأهلية بحافظة بني سويف وإقليم شمال الصعيد يأتي ضمن اهتمام الرئيس السيسي بالمشروعات والقطاعات المختلفة ، بالإضافة إلى روافد التعليم العالي المختلفة من وجود جامعات حكومية وخاصة وتكنولوجية وأهلية ومعاهد.
وأوضح أن جامعة بني سويف الأهلية تتميز بوجود برامج بينية فريدة ومبتكرة غير نمطية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ورؤية مصر 2030 في التخصصات العلمية والتطبيقية المختلفة.


وقال رئيس الجامعة إننا نمتلك 12 كلية بواقع 19 برنامجا حيث حقننا إنجازاً في سرعة معدلات الإنشاء والتجهيزات للجامعة وفقاً لأعلى معايير الجودة بما يضمن استدامة تقديم أفضل مستوى من خدمة التعليم داخل المحافظة والمحافظات المجاورة وفق أحدث النظم الحديثة".


من جهة أخرى، اختتمت فعاليات تدريب طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية بالشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع مصنع "بيدو" لثقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وإمدادهم بالعديد من الخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي بعد التخرج.
وذكرت الجامعة أن تدريب الطلاب شمل برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة على قسمين رئيسيين وهما التحكم باستخدام الدوائر الكلاسيكيةClassic Control، وأنظمة إنذار الحريقFire Alarm System.
 

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