عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر يسقط أمام سينجيدا بهدف نظيف في الكونفدرالية

صدى البلد

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، أمام سينجيدا بيج ستارز التنزاني، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في العاصمة التنزانية دار السلام في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.
 

بدأ فيوتشر المباراة بشكل ضاغط، إلا أن فريق سيجيدا كان بالمرصاد في أول 5 دقائق في اللقاء.

وأهدر عمر كمال عبد الواحد فرصة خطيرة في الدقيقة 22 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 54 أحرز سينجيدا الهدف الأول من خلال ركلة حرة مباشرة لصالح سينجيدا بيج ستارز في وسط الملعب نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام مهاجم الفريق الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

 ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين بعد أسبوعين في القاهرة، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات.

 

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمود رزق - محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - علي زعزع - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

 

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى - خالد رضا - طارق طه - باسم علي - محمد نصير - أيمن الصفاقسي - محمد فاروق - أحمد عاطف - محمد محمود.

ويشارك مودرن فيوتشر للموسم الثاني على التوالي في الكونفدرالية، حيث سبق أن ودع النسخة الماضية من دور المجموعات.

الصفاقسي التنزانية الكونفدرالية الفريق الأول لكرة القدم الفريق الأول العاصمة الزاوية الهدف الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

الخير على الأبواب بعد قرار الزيادات| بشرى للقطاع الخاص.. وهذا موعد صرف المرتبات بالعلاوات الجديدة

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

ترشيحاتنا

لقطات جديدة تظهر حجم الدمار بمدينة درنة الليبية

ترامب يتحدث عن سجنه .. ويؤكد: فزت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

لامس جسدها من الخلف| فضيحة مذيعة على الهواء.. الفيديو الكارثي يشعل غضب إسبانيا

القاهرة للدراسات الاقتصادية: قرارات الرئيس السيسي تدعم المواطن في مواجهة الغلاء

ترامب يفجر مفاجأة بشأن هزيمة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا

من 1200 لـ 4000 جنيه.. 7 زيادات بالأجور في عهد الرئيس السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بصورة جديدة | شاهد

إطلالة جريئة.. مايان السيد تثير إعجاب جمهورها بفستان جديد

بخصر منحوت.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة لافتة

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

فيديو

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ