فيوتشر يسقط أمام سينجيدا بهدف نظيف في الكونفدرالية

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، أمام سينجيدا بيج ستارز التنزاني، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في العاصمة التنزانية دار السلام في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية.



بدأ فيوتشر المباراة بشكل ضاغط، إلا أن فريق سيجيدا كان بالمرصاد في أول 5 دقائق في اللقاء.

وأهدر عمر كمال عبد الواحد فرصة خطيرة في الدقيقة 22 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 54 أحرز سينجيدا الهدف الأول من خلال ركلة حرة مباشرة لصالح سينجيدا بيج ستارز في وسط الملعب نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام مهاجم الفريق الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.



ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين بعد أسبوعين في القاهرة، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمود رزق - محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - علي زعزع - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى - خالد رضا - طارق طه - باسم علي - محمد نصير - أيمن الصفاقسي - محمد فاروق - أحمد عاطف - محمد محمود.

ويشارك مودرن فيوتشر للموسم الثاني على التوالي في الكونفدرالية، حيث سبق أن ودع النسخة الماضية من دور المجموعات.