جامعة كفر الشيخ تستضيف المؤتمر الخامس لطب الأطفال وحديثي الولادة .. الخميس

تنظم كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، بالتنسيق مع جمعية طب الأطفال وحديثي الولادة، يومي الخميس والجمعة المقبلين، المؤتمر العلمي الخامس للجديد في طب الأطفال، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك تحت إشراف وبحضور الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور أسامة العجمي، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بجامعة كفر الشيخ، والدكتور علاء طولان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، ورئيس جمعية طب الأطفال وحديثي الولادة بكفر الشيخ.

يحاضر في هذا المؤتمر نخبة من أساتذة طب الأطفال بجامعات كفرالشيخ وطنطا والمنصورة والزقازيق والأزهر بنين والأزهر بنات والأكاديمية العسكرية، ومستشفى شبين الكوم التعليمي.

وقال الدكتور أسامة العجمي، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن المؤتمر يتناول موضوعات مهمة للممارسة الطبية اليومية، والجديد في طب الأطفال وحديثي الولادة ويعتبر فرصة لتبادل الخبرات في مجال طب الأطفال.