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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كان 175 كيلو وبيعرج.. إطلالات حورية فرغلي بعد تصريحاتها عن خطيبها

صدى البلد

تصدرت  الفنانة حورية فرغلي، ترند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد استعادها ذكرياتها، عن خطيبها الراحل، الذي ارتبطت به بشكل كبير.


 

اعتادت الفنانة حورية فرغلى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.


 

ونشرت الفنانة ريهام حجاج صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من أحدث ظهور لها رفقة زوجها وعلقت : "حبيب القلب".


 

وتتميَّز حورية فرغلى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد حورية، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.


 

فرغم مرور 21 عامًا على وفاته إلا أنها لم تستطع أن تمحِ هذا الحب، وأن ترتبط برجل غيره، حيث أشارت الفنانة إلى أن الأخير كان يعاني من بعض الظروف الصحية، لكن رغم مرضه إلا أنها لم كانت تراه أجمل الرجال في عيونها.


 

وتحدثت حورية فرغلي عن خطيبها، خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج في العمق، حيث قالت: أنا شُفت الحب مرة واحدة في حياتي سنة 2002، مع خطيبي اللي توفى، ومن بعده محبتش حد تاني رغم مرور 21 سنة، خطيبي اللي مات كان 175 كيلو، وكان عنده مشكلة في رجله الشمال، فكان بيذق، وكنا قد بعض في السن.


 

وتابعت: رغم مرضه لكن كنت بشوفه أحلى راجل في الدنيا، والناس كلها تقول إيه الجنان ده، لكن مكنتش ببص لكلامهم بصيت لقلبه واللي جواه، كفاية أني سامعة صوته، كفاية وجوده في المكان ريحة برفانه، من ساعة ما مات وأنا مش لاقية حد غيره.

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اطلالات حورية فرغلى الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي

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