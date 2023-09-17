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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب أمم إفريقيا.. اتحاد الكرة يفجر مفاجأة غير متوقعة عن الدوري العام

عامر حسين
عامر حسين

أكد عامر حسين عضو مجلس اتحاد كرة القدم، أن جدول مباريات الدوري العام الموسم الحالي منضبط، مضيفا أنه ليس هناك احتمالات لتأجيلات في المباريات بالموسم الجديد من بطولة الدوري العام. 

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ندرس موقف الأهلي.. قرار عاجل من عامر حسين بشأن الدوري الجديد


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن بطولة الدوري العام في العام الحالي ستشهد تأخيرا في موعد نهاية البطولة، عن الدوريات الأوربية؛ بسبب بطولة أمم إفريقيا المقبلة، والتي تنطلق في منتصف الموسم في شهر يناير وفبراير. 

 

الدوري العام 


وتابع عامر حسين عضو مجلس اتحاد كرة القدم، أن بطولة أمم أفريقيا المقبلة تسبب مشكلة كبيرة في بطولة الدوري العام، لافتا إلى أن هناك مشاهدات قوية لبطولة الدوري العام المصري. 

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