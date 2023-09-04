ندرس موقف الأهلي.. قرار عاجل من عامر حسين بشأن الدوري الجديد

أكد عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات، أن بطولة الدوري المصري الممتاز، سوف تقام بنظامها المعتاد من دورين.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90"، على قناة النهار: "الموسم المقبل سوف يكون أفضل من المواسم الماضية".

وقال: "بطولة الدوري التصور لها أن ينتهي في نهاية شهر يوليو المقبل، برغم كل الصعوبات والارتباطات المتواجدة هذا الموسم".

وأضاف عامر حسين: "بطولة الدوري الإفريقي سببت أزمة لنا بسبب توقيتها وكنت أتمنى إقامتها في موعد آخر".

واستطرد المشرف على لجنة المسابقات: "الأهلي سيكون مشارك في عدة بطولات هذا الموسم من دوري إفريقي وسوبر إفريقي وكأس العالم للأندية، وسوف يتم دراسة كل الاحتمالات لوضع جدول مبارياته".

واختتم عامر حسين: "سوف يتم وضع جدول المسابقة بعد القرعة مباشرةً، وندرس موقف الأهلي ومواعيد مبارياته، واللائحة واضحة المشاركات الإفريقية، أن الفريق الذي يلعب في أرضه يحصل على راحة من المباريات المحلية يومين وإذا كانت المباراة في خارج الأرض تكون 3 أيام".