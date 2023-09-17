طعم مغربي مميز.. طريقة عمل مولتن الكنافة في البيت

تعد مولتن الكنافة من الحلويات المغربيه اللذيذه والأطفال يفضلون الكنافة بالشكولاته التي تتميز بطعم شهي ومحبب للكبار والصغار لذا نقدم طريقة عمل مولتن الكنافة في المنزل.

طريقة عمل مولتن الكنافة في المنزل:

المقادير:

‏- ½ كيلو كنافة

‏- ½ كيلو شكولاتة مقطعة مكعبات

‏- 1 كوب كريمة سائلة

‏- ¾ كوب زبدة ذائبة

‏- ½ كوب قطر

طريقة التحضير:

في وعاء كبير قطعي الكنافة قطعًا صغيرة.

على حرارة متوسطة ضعي الزبدة ثم أضيفي الكنافة وقلبيها حتى تتحمر.

ضعي الكنافة في وعاء كبير ثم أضيفي إليها القطر وقلبي حتى تتماسك قليلًا.

على حرارة متوسطة سخني الكريمة ثم صبيها فوق الشكولاتة وقلبي حتى تذوب الشكولاتة.

غلفي قوالب المولتن بالنايلون، ثم وزعي الكنافة في قاع وأطراف القوالب.

اسكبي الشكولاتة فوق الكنافة ثم غطيها بالكنافة ثم ضعيها في الثلاجة.

عند التقديم اقلبي الكنافة في طبق التقديم ثم أزيلي النايلون، ثم سخنيها في الميكروويف لمدة دقيقة ثم قدميها.