حدث مهم بتاريخ قناة السويس| أسامة ربيع: الاحتفال بيوم المرشدين يرمز للصمود

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أهمية الاحتفال بيوم المرشدين، والذي يعتبر حدثًا مهمًا في تاريخ قناة السويس، حيث يرمز إلى الإرادة والصمود والعزيمة للمرشدين المصريين الذين تصدوا لمحاولة تعطيل عمل القناة بعد تأميمها.

وأكد ربيع خلال مداخلته في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن جميع المرشدين الأجانب انسحبوا، باستثناء بعض المرشدين اليونانيين الذين ساعدوا في توجيه السفن.

وأشار إلى أن الأجانب كانوا يتجنبون التعامل مع المصريين، ولم يكونوا يعملون في مجال الإرشاد، وبالتالي استعانوا ببعض ضباط البحرية الذين عملوا ليلاً ونهارًا؛ لضمان استمرار حركة الملاحة دون مشاكل.

وأضاف أن جزءًا من المؤامرة كانت في زيادة عدد السفن؛ لزيادة الضغط على المصريين، حيث كان يجب على المرشدين أخذ السفينة من بورسعيد إلى السويس، والعودة بسفينة أخرى، بسبب نقص العدد، وهذا كان جزءًا من الاستجابة للقيادة السياسية، واستفادة أكبر من القناة من قبل المصريين.

وختم ربيع حديثه، بالقول: "لقد أثبتنا للعالم أننا قادرون على إدارة قناة السويس بكفاءة، ولم نشهد أي عطل يذكر".