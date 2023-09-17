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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية تجديد رخصة السيارة 2023

شهادة بيانات سيارة
شهادة بيانات سيارة

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين من أصحاب السيارات عن كيفية تجديد  رخصة السيارة، وذلك بعد انتهاء الرخصة، وهي شهادة بيانات للسيارة التي تعد من الأمور الهامة عند بيعها وخاصة عند انتهاء رخصته، حيث تكون  شهادة بيانات السيارة بمثابة بطاقة رقم قومي للسيارة.

ويقدم موقع صدي البلد ، كيفية تجديد  المواطنين شهادة بيانات 2023 للسيارة منتهية الرخصة، بكل سهولة ويسر.

استخراج شهادة بيانات للسيارة

أوراق استخراج شهادة بيانات للسيارة 2023

 المستندات المطلوبة عند استخراج شهادة بيانات للسيارة ما يلي : 

1- أولا يقدم الراغب في استخراج شهادة بيانات للسيارة بطاقة رقم القومي الخاصة به 

2-  استخراج شهادة بيانات للسيارة يتطلب تقديم طلب استخراج شهادة بيانات على أن يشمل الجهة المراد استخراج الشهادة لها

3- لابد عن استخراج شهادة بيانات للسيارة تقديم أوراق العقود أو التوكيل الخاص بالسيارة 

4- ومن اهم الأوراق عند استخراج شهادة بيانات للسيارة تقديم رخصة السيارة 

5- وأخيرا تقدم  شهادة براءة الذمة في حالة نقل الملكية أو حالة نقل القدي ضمن اوراق استخراج شهادة بيانات للسيارة.

رسوم استخراج شهادة بيانات سيارة

وحددت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور رسوم استخراج شهادة بيانات للسيارة ، عند طلب استخراجها من وحدات المرور ، وتبلغ تكلفة استخراج شهادة بيانات للسيارة 26 جنيه مصري.

أماكن استخراج شهادة بيانات سيارة

ويمكن للراغبين في التعرف على أماكن استخراج شهادة بيانات سيارة ، وذلك من أجل استخراج شهادة بيانات سيارة ، أن يذهبوا إلى وحدة المرور التابع لها السيارة من أجل استخراج شهادة بيانات للسيارة. 

استخراج شهادة بيانات للسيارة

نموذج شهادة بيانات سيارة

للحصول على نموذج شهادة بيانات سيارة ، يقوم الراغب في استخراج شهادة بيانات للسيارة بالتوجه إلى وحدة المرور التابع لها السيارة.

ويتم طلب نموذج شهادة بيانات سيارة ، والذي يختص بالحصول على شهادة بيانات للسيارة ، مع تقديم الأوراق المطلوبة والسابق ذكرها في الأعلى من أجل استخراج شهادة بيانات للسيارة.

استخراج شهادة بيانات للسيارة

استخراج شهادة مخالفات اون لاين

أتاحت النيابة العامة خدمة استخراج شهادة مخالفات اون لاين إلكترونيا في من خلال خطوات بسيطة،  من خلال موقع نيابة المرور 

1- أولا : يتم الدخول على  موقع نيابة المرور عبر الرابط التالي https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

2- يتم بعد ذلك ملئ البيانات في الموقع، ومنها بيانات الرخصة ، كما يجري بعد ذلك تحديد إدارة المرور التابع لها. 

3- يتم الضغط على زر استخراج شهادة مخالفات رخصة قيادة سيارة.

4- يتم تأكيد البيانات، أكد البيانات المطلوبة ، ثم يجري استخراج شهادة الغرامات المطلوبة ، بعد اختيار طريقة الدفع .

استخراج شهادة بيانات للسيارة

 

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