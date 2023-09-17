بمناسبة مرور 74 عاما على تأسيها.. السفير الصيني بمصر يستعرض إنجازات بكين

قال السفير الصيني لدي مصر لياو ليتشيانج، إنه استعراضا للسنوات الـ74 المنصرمة منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، قاد الحزب الشيوعي الصيني للاستكشاف المستمر حتى شق طريق التحديث الصيني النمط، وإكمال عملية التصنيع التي استغرقت مئات السنين في الدول الغربية المتقدمة، وخلق المعجزات المتمثلة في التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي الطويل المدى.

وأكد لياو ليتشيانج خلال مؤتمر عقد للاحتفال بمرور ٧٤ على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، أنه في أكتوبر الماضي، انعقد المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني بنجاح، مما يوضح مهام وسبل تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط، ورسم آفاق رحبة لتنمية الصين في المستقبل.

وأضاف، أن التنمية عالية الجودة هي الأولوية القصوى للصين في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل.

وتابع، نحن ننفذ بنشاط مفاهيم تنمية جديدة ونبني معادلة تنمية جديدة، فمنذ بداية هذا العام، مع إحراز إنجازات الابتكار على نحو مستمر مثل تدشين أول رحلة تجارية تنفذها طائرة صينية كبيرة محلية الصنع C919 ، وتعويم أول سفينة سياحية صينية فخمة محلية الصنع، وتركيب توربينات رياح بحرية بقدرة 16 ميجاوات بوصفها أولى من نوعها في العالم، حافظ الاقتصاد الصيني على النمو الإيجابي المتميز على نحو أفضل، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5% على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، وهذا أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في العالم.

وقال السفير الصيني، إن الاقتصاد الصيني يتمتع بصمود قوى وإمكانيات كبيرة وحيوية وافرة، ولن تتغير أساسياته المتمثلة في التوجه نحو الأفضل على المدى البعيد.