مصر والصين يوقعان اتفاقية بشأن تصدير "المانجو" إلى بكين

قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، خلال الاحتفال بمرور 64 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية اليوم الأحد، إن مصر والصين وقعتا اتفاقية بشأن تصدير المانجو المصرية إلى الصين.

ويأتي ذلك في وقت ازداد فيه العلاقات المصرية الصينية تقاربا وتوطيدا مقارنة بالأعوام السابقة.

السفير الصيني بالقاهرة

ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين ركيزة أساسية لتعميق التعاون مع مصر.

وأكد أحمد سمير، أن مصر تحرص على دعم التعاون المشترك مع الصين، باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات العالم.

وأضاف، يعكس التعاون المشترك بين مصر والصين علاقة الصداقة الوطيدة بين القاهرة وبكين وخاصة علاقات الصداقة القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.

السفير الصيني بالقاهرة

وتابع أيضا، كان للزيارات الرئاسية المتكررة دور قوي في تقوية العلاقات وتطورها ودخولها مرحلة الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن الصين تتمتع بمكانة اقتصادية كبيرة مما دعي مصر لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر. مضيفا، أن الصين شريك تجاري هام لمصر، كما أن حجم التبادل التجاري العام الماضي بلغ 16 مليار دولار بين البلدين، وأعرب عن رغبة الحكومة المصرية في توسيع وزيادة حجم التبادلات التجارية مع بكين.