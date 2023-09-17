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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

16 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الصين وجذب مزيد من الاستثمارات لـ مصر

صدى البلد

قال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إن العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصين ركيزة أساسية لتعميق التعاون بين البلدين.

وأكد الوزير، خلال الاحتفال بمرور 64 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، أن مصر تحرص على دعم التعاون المشترك مع الصين، باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات العالم.

وأضاف: يعكس التعاون المشترك بين مصر والصين علاقة الصداقة الوطيدة بين القاهرة وبكين وخاصة علاقات الصداقة القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.

وتابع أيضا: كان للزيارات الرئاسية المتكررة دور قوي في تقوية العلاقات وتطورها ودخولها مرحلة الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري، إن الصين تتمتع بمكانة اقتصادية كبيرة ما دعا مصر لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر. مضيفا، أن الصين شريك تجاري هام لمصر، كما أن حجم التبادل التجاري العام الماضي بلغ ١٦ مليار دولار بين البلدين، وأعرب عن رغبة الحكومة المصرية في توسيع وزيادة حجم التبادلات التجارية مع بكين.

وتابع: مصر رحبت بدعوة دول بريكس للانضمام للمجموعة ما سيساهم في زيادة التعاون التجاري مع دول التكتل وخاصة الصين، ويفتح آفاقا جديدا من خلال الاتفاق على سياسات غير تقليدية .

مصر الصين عبدالفتاح السيسي شي جين بينج

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