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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زراعة الشيوخ: استصلاح أربعة ملايين فدان يحتاج لـ4 تريليونات جنيه على الأقل

اراضي زراعية
اراضي زراعية

قال النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن هناك الكثير من الأمور المتعلقة بالزراعة تحت الدراسة؛ من أجل تطوير قانون الزراعة بكل مشتملاته، بهدف تعظيم دور التعاونيات، خاصة وأن القطاع الزراعي في العالم أجمع، لم يتطور إلا من خلال التعاونيات القادرة على إحداث تنمية شاملة في المجالات كافة. 

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وأضاف "الجبلي" خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن  الوزارة تعمل الآن على إعداد خريطة أسمدة للأراضي المصرية، وهذا مطلب موجود منذ 30 عامًا.

وأوضح أن إدخال 4 ملايين فدان للقطاع الزراعي، يتطلب الكثير من الأموال، فاستصلاح الفدان الواحد يكلف الدولة من 100 إلى 250 ألف جنيه؛ لكي يكون صالحا للزراعة، وهذا يعني أن استصلاح الـ 4 ملايين فدان في حاجة إلى 4 تريليونات جنيه على الأقل.

وأشار إلى أن مصر أنشأت أكبر محطتين لإعادة تدوير المياه، هما الأكبر من نوعهما في العالم، لافتا إلى أن هناك حاجة لتطوير عملية تسويق المنتجات الزراعية، وهذا الأمر ممكن من خلال التعاونيات، معقبًا: "ما ينفعش المزارع يبيع الكيلو في الحقل بـ5 جنيهات، ويباع في السوق بـ20 جنيها".

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