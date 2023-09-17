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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

70 مليار جنيه.. موازنة النواب تعلن موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات| فيديو

قرار زيادة المرتبات .. قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بادر بإجراءات الحماية المجتمعية استشعارا منه بالعبء الواقع على الناس ، موضحا أن كل ٦ شهور تقريبا يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة حماية اجتماعية .

وتابع الدكتور فخري الفقي ، خلال لقائه لبرنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر 2 " ، أن هناك 5% من اجمالي الموازنة العامة مرصودة للطواريء مثل تعزيز شبكة الحماية المجتمعية.

وأردف " الفقي " ، أن حزمة الحماية المجتمعية موجهة للعاملين بالدولة ، ومعاشات تكافل وكرامة، وتم التعجيل بقرارات الحماية المجتمعية من الرئيس بسبب الظروف الصعبة .

وأوضح ، أن قرارات الحماية المجتمعية تكلف الدولة ٧٠ مليار جنيه من الاحتياطي بالموازنة.

وكشف " الفقي " عن موعد الزيادات في المرتبات والمعاشات وفقا لما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا :" المرتب اللي جاي ده في أخر سبتمبر هيكون فيه الزيادات ".

زيادة المرتبات توك شو الخطة والموازنة مجلس النواب فخرى الفقى

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