موازنة النواب: برامج الإصلاح تدعم صرف الحزم الاجتماعية للمواطنين.. وتعزز صلابة الاقتصاد

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم؛ جاءت لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحا أن الزيادات المتتالية، وحزم الحماية الاجتماعية، هي أحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكشف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس اليوم، قد تكلف الدولة أكثر من 75 مليار جنيه رغم عدم إعلان وزير المالية التكاليف حتى الآن.

وتابع: "تم إقرار 3 حزم اجتماعية خلال عام واحد، والزيادات الحالية والسابقة تعزيز لصلابة الاقتصاد المصري لمقاومة الأزمات، ولولا هذه الإصلاحات التي عززت صلابة الاقتصاد ببرامج وطنية للإصلاح؛ ما كنا نستطيع عمل هذه الحزم الاجتماعية المتتالية".